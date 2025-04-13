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​Посол США: Росія атакувала Суми касетними боєприпасами, як і Кривий Ріг

Це збільшило руйнування та шкоду для цивільного населення.

​Посол США: Росія атакувала Суми касетними боєприпасами, як і Кривий Ріг
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на удар російськими балістичними ракетами по Сумах, в результаті якого загинули 32 цивільних і 99 зазнали поранень.

Брінк зазначила, що росіяни використовували касетні боєприпаси, що збільшило руйнування. 

"Сьогодні, у Вербну неділю, Росія запустила балістичні ракети по Сумах, убивши 32 українських мирних жителів і поранивши 99. За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані касетні боєприпаси, що збільшило руйнування та шкоду для цивільного населення. Ми молимося за жителів Сум", – написала Брінк у соцмережі Х.

Як повідомлялося, 4 квітня внаслідок удару російською балістичною ракетою та "шахедами" в Кривому Розі постраждали 74 людини. 20 людей загинуло, серед них - 9 дітей.  

Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, спочатку жодним чином не згадала про Росію. На це відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки "підбурює покидьків у Москві продовжувати війну". Після цього Брінк висловила солідарність із народом України

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