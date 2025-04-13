​Посол США: Росія атакувала Суми касетними боєприпасами, як і Кривий Ріг

Це збільшило руйнування та шкоду для цивільного населення.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на удар російськими балістичними ракетами по Сумах, в результаті якого загинули 32 цивільних і 99 зазнали поранень.

Брінк зазначила, що росіяни використовували касетні боєприпаси, що збільшило руйнування.

"Сьогодні, у Вербну неділю, Росія запустила балістичні ракети по Сумах, убивши 32 українських мирних жителів і поранивши 99. За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані касетні боєприпаси, що збільшило руйнування та шкоду для цивільного населення. Ми молимося за жителів Сум", – написала Брінк у соцмережі Х.

Today, Palm Sunday, Russia launched ballistic missiles on Sumy - killing 32 Ukrainian civilians & injuring 99. Reports indicate, as in Kryvyi Rih, cluster munitions were used, increasing the devastation and harm to civilians. Our prayers are with the people of Sumy. pic.twitter.com/oPWRkPiooP — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 13, 2025

Як повідомлялося, 4 квітня внаслідок удару російською балістичною ракетою та "шахедами" в Кривому Розі постраждали 74 людини. 20 людей загинуло, серед них - 9 дітей.

Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу, спочатку жодним чином не згадала про Росію. На це відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки "підбурює покидьків у Москві продовжувати війну". Після цього Брінк висловила солідарність із народом України.