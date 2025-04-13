Держсекретар США Рубіо від імені Штатів висловив співчуття жертвам удару РФ у Сумах

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Штатів висловив співчуття жертвам російського удару у Сумах.
Про це йдеться у його повідомленні в соцмережі Х.
"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах", – написав він.
Також Рубіо назвав це "трагічним нагадуванням".
"Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру", – йдеться у повідомленні.
The United States extends our deepest condolences to the victims of today’s horrifying Russian missile attack on Sumy.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 13, 2025
This is a tragic reminder of why President Trump and his Administration are putting so much time and effort into trying to end this war and achieve durable…
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