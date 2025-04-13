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Держсекретар США Рубіо від імені Штатів висловив співчуття жертвам удару РФ у Сумах

Він написав, що це – "трагічне нагадування", чому Трамп намагається покласти край війні. 

Держсекретар США Рубіо від імені Штатів висловив співчуття жертвам удару РФ у Сумах
Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час прес-конференції
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Штатів висловив співчуття жертвам російського удару у Сумах.

Про це йдеться у його повідомленні в соцмережі Х. 

"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах", – написав він.

Також Рубіо назвав це "трагічним нагадуванням". 

"Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру", – йдеться у повідомленні. 


  • Сьогодні, 13 квітня, росіяни вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум. загинули понад 30 осіб, постраждали більш як 110. 
  • За словами Зеленського, одна із російських ракет у Сумах влучила в будівлю університету, інша розірвалася фактично над вулицею.
  • Головне управління розвідки Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.
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