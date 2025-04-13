Держсекретар США Рубіо від імені Штатів висловив співчуття жертвам удару РФ у Сумах

Він написав, що це – "трагічне нагадування", чому Трамп намагається покласти край війні.

Державний секретар США Марко Рубіо виступає під час прес-конференції

Державний секретар США Марко Рубіо від імені Штатів висловив співчуття жертвам російського удару у Сумах.

Про це йдеться у його повідомленні в соцмережі Х.

"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах", – написав він.

Також Рубіо назвав це "трагічним нагадуванням".

"Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру", – йдеться у повідомленні.

The United States extends our deepest condolences to the victims of today’s horrifying Russian missile attack on Sumy.



This is a tragic reminder of why President Trump and his Administration are putting so much time and effort into trying to end this war and achieve durable… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 13, 2025