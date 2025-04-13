Міністр торгівлі США попередив, що скасування мит на деяку техніку – це тимчасово

Міністр торгівлі США Говард Лутнік попередив, що скасування тарифів на смартфони та іншу споживчу електроніку, імпортовану із Китаю, є тимчасовим. Раніше Трамп сказав, що ці товари звільняються від мит.

Посадовця цитує Financial Times та Reuters.

Лутнік сказав, що цю продукцію повторно перевірять в рамках урядового розслідування напівпровідників.

"Він (Трамп-ред.) каже, що вони звільнені від взаємних мит. Але вони включені в тарифи на напівпровідники, які, ймовірно, з’являться через місяць або два", – сказав американський міністр.

Коли його попросили пояснити, чи можуть тарифи на iPhone повернутися, Лутнік відповів, що так.

За даними Reuters, Лутнік сказав, що Трамп запровадить "особливі мита" на смартфони, комп’ютери та іншу електроніку через місяць-два, поряд із секторальними тарифами, спрямованими на напівпровідники та фармацевтику. Нові мита будуть виходити за рамки так званих "взаємних" тарифів Трампа, згідно з якими податки на китайський імпорт цього тижня зросли до 125%.

Будь-яке пом’якшення тарифів на китайський імпорт було б "великою перемогою" для таких компаній, як Microsoft і Apple, які, за оцінками аналітиків, виробляють близько 80 відсотків своїх iPhone в Китаї.

У неділю Пекін закликав Білий дім повністю скасувати "взаємні" мита, стверджуючи, що в торговельній війні немає переможців і "немає виходу для протекціонізму". Адміністрація Трампа стверджувала, що Apple може виробляти iPhone в США, щоб відновлювати американське виробництво, що, на думку експертів, було б нереалістичним, враховуючи глибокі зв’язки компанії з ланцюгом постачання в Китаї та Південно-Східній Азії.

Тому Apple повернулася до своєї другої виробничої бази iPhone в Індії, тарифи до товарів звідти наразі є нижчими.