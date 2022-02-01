Сайт про українські ІТ-компанії та стартапи зазнав масштабного оновлення

Міністерство цифрової трансформації з партнерами оновило портал про українські стартапи та ІТ-компанії Ukrainian Tech Ecosystem Overview.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, сайт запустили два роки тому. Він давав змогу українцям отримувати необхідну інформацію про ІТ-ринок України. Тепер портал оновили і доповнили.

"Платформою вже активно користуються як міжнародні інвестори, так і засновники стартапів зі США та всього світу. Вона допомагає ефективніше взаємодіяти та розвиватися всім учасникам IT-екосистеми", –кажуть у Мінцифри. – Ukrainian Tech Ecosystem Overview є спільним проєктом технологічного ринку України за активної підтримки Мінцифри. Дане оновлення відбулось завдяки підтримці компанії Genesis".

На оновленому сайті можна:

проаналізувати IT-компанії за географією офісів, кількістю працівників, типами інвесторів тощо;

дізнатися інформацію про спільноти, інвесторів, освітні заклади, коворкінги, а також про компанії, які сприяють розвитку IT-освіти.

У Міністерстві повідомили: якщо на Ukrainian Tech Ecosystem Overview ще немає інформації про компанію або вона потребує уточнення, необхідно звернутися на пошту contact@techecosystem.gov.ua.

Як ми вже писали, за прогнозами аналітиків, у 2022 році ІТ-сфера буде однією з найбільш динамічних сфер української економіки.

У серпні 2021 року представник Українського фонду стартапів увійшов до складу робочої групи з питань інноваційного розвитку економіки.