Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
Помер режисер і сценарист Віктор Мережко, який підтримував окупацію Криму
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення (доповнено)
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
Тимошенко: шлях України - виконання не Мінських домовленостей, а Будапештського меморандуму
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
ГоловнаТехнології

Сайт про українські ІТ-компанії та стартапи зазнав масштабного оновлення

Ukrainian Tech Ecosystem Overview дозволить активніше розвиватися вітчизняному ІТ-ринку і виходити на міжнародний рівень.

Сайт про українські ІТ-компанії та стартапи зазнав масштабного оновлення
Фото: Міністерство цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації з партнерами оновило портал про українські стартапи та ІТ-компанії Ukrainian Tech Ecosystem Overview.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, сайт запустили два роки тому. Він давав змогу українцям отримувати необхідну інформацію про ІТ-ринок України. Тепер портал оновили і доповнили.

"Платформою вже активно користуються як міжнародні інвестори, так і засновники стартапів зі США та всього світу. Вона допомагає ефективніше взаємодіяти та розвиватися всім учасникам IT-екосистеми", –кажуть у Мінцифри. – Ukrainian Tech Ecosystem Overview є спільним проєктом технологічного ринку України за активної підтримки Мінцифри. Дане оновлення відбулось завдяки підтримці компанії Genesis".

На оновленому сайті можна:

  • проаналізувати IT-компанії за географією офісів, кількістю працівників, типами інвесторів тощо;
  • дізнатися інформацію про спільноти, інвесторів, освітні заклади, коворкінги, а також про компанії, які сприяють розвитку IT-освіти. 

У Міністерстві повідомили: якщо на Ukrainian Tech Ecosystem Overview ще немає інформації про компанію або вона потребує уточнення, необхідно звернутися на пошту contact@techecosystem.gov.ua. 

Як ми вже писали, за прогнозами аналітиків, у 2022 році ІТ-сфера буде однією з найбільш динамічних сфер української економіки. 

У серпні 2021 року представник Українського фонду стартапів увійшов до складу робочої групи з питань інноваційного розвитку економіки

Віра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також