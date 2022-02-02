Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
ГоловнаТехнології

Невдовзі в "Дії" з'являться нові цифрові послуги

8 лютого їхній перелік озвучать на онлайн-презентації Diia Summit.

Невдовзі в "Дії" з'являться нові цифрові послуги
Михайло Федоров та Вадим Бортник під час презентації CDTO (Chief Digital Transformation Officer)
Фото: facebook/Vadim Bortnik

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в лютому в "Дії" з'являться нові послуги.

"Менше ніж за тиждень українці зможуть скористатись новими послугами в застосунку чи на порталі Дія. Найперше - ми презентуємо можливість змінити місце реєстрації онлайн через мобільний застосунок або через портал Дія для всіх українців. Це найпопулярніша послуга в Україні, і впродовж останніх пів року ми займаємося бета-тестами та постійно її допрацьовуємо", - повідомив Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в січні цього року ФОПи отримали можливість подати річну декларацію в "Дії".

Пів року український застосунок тестували понад три сотні хакерів з усього світу і не знайшли в ньому критичних вразливостей. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також