Невдовзі в "Дії" з'являться нові цифрові послуги

Михайло Федоров та Вадим Бортник під час презентації CDTO (Chief Digital Transformation Officer)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в лютому в "Дії" з'являться нові послуги.

"Менше ніж за тиждень українці зможуть скористатись новими послугами в застосунку чи на порталі Дія. Найперше - ми презентуємо можливість змінити місце реєстрації онлайн через мобільний застосунок або через портал Дія для всіх українців. Це найпопулярніша послуга в Україні, і впродовж останніх пів року ми займаємося бета-тестами та постійно її допрацьовуємо", - повідомив Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в січні цього року ФОПи отримали можливість подати річну декларацію в "Дії".

Пів року український застосунок тестували понад три сотні хакерів з усього світу і не знайшли в ньому критичних вразливостей.