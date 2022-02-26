Мінцифри призупинило отримання нових заявок на оформлення єПідтримки

єПідтримка тимчасово не працюватиме для нових користувачів.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Розуміючи ситуацію, яка склалася в Україні, відсьогодні Мінцифра призупиняє отримання нових заявок на оформлення картки єПідтримки, оскільки відсутній зв’язок із реєстрами", - зазначили в міністерстві.

У відомстві запевнили - українці, які вже залишили заявки, отримають кошти. Усі інші гроші передадуть безпосередньо для Збройних сил України.

В Міністерстві зазначили - після того, як дозволили перераховувати так звану "ковідну тисячу" для армії, за перші півтора доби українці перерахували понад 200 мільйонів гривень.

"Ви можете зробити це за посиланням: http://earmy.portmone.com.ua, - повідомили в міністерстві і подякували всім, хто долучився до фінансової підтримки українського війська.

Нагадаємо, торік у листопаді Президент Володимир Зеленський повідомив, що повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень.

Проєкт "Тисяча за вакцинацію" офіційно стартував 19 грудня 2021 року. Кошти із віртуальних карток українці можуть витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

В січні цього року в Кабміні заявили, що хочуть поширити програму "єПідтримка" на освіту та оплату комунальних послуг.

25 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що гроші з єПідтримки можна переказати тепер фонду "Повернись живим" на допомогу українській армії.