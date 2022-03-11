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Генштаб попередив про високу ймовірність посилення РФ терористичних методів ведення бойових дій

Ворог залякує мирних жителів, поширює дезінформацію, захоплює людей у заручники.

Генштаб попередив про високу ймовірність посилення РФ терористичних методів ведення бойових дій
Фото: скрін

Генеральний штаб Збройних сил України підбив попередні підсумки шістнадцятої доби протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

У генштабі констатували, що противник продовжує наступальну операцію проти України. Проте основних цілей стосовно захоплення визначених міст і територій російські загарбники не досягли. 

Через це існує висока ймовірність посилення Російською Федерацією терористичних методів ведення бойових дій, завдавання ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах. 

Окрім того, ворог вдається до залякування мирних жителів, інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплює людей у заручники.

"Частини та підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього проводять заходи з формування та злагодження резервів на території Російської Федерації. Значна частина російських підрозділів відновлюють боєздатність. Противник намагається налагодити логістичне забезпечення частин і підрозділів, що ведуть бойові дії", – повідомляють у Генштабі.

Російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

"З метою втягування Республіки Білорусь у війну проти України противник вдається до провокативних дій. За наявною інформацією, авіація ПКС РФ завдала удару по населених пунктах на території Республіки Білорусь поблизу державного кордону України. З метою маскування РФ здійснила атаку з повітряного простору України", – наголосили у Генштабі.

Збройні сили України в тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам, завдаючи йому значних втрат у живій силі та військовій техніці. 

Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, окупанти здаються в полон.

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