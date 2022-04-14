Фракція "Слуга Народу” поповнилась новим депутатом, уродженцем Маріуполя

У Верховній Раді Україні фракція “Слуга Народу” поповнилась новим депутатом.

Про це повідомила речниця політичної сили Юлія Палійчук.

Олександр Божков, який балотувався до Верховної Ради за списком партії “Слуга Народу” під №141, склав присягу народного депутата.

Божков – уродженець Маріуполя, в команді з перших днів. У мирний час працював у креативних індустріях.

Нагадаємо, що член нашої фракції, Голова Комітету ВР з питань аграрної політики і земельної реформи Микола Сольський був обраний на посаду Міністра аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим склав повноваження народного депутата.