Румунія змінює законодавство, щоб постачати Україні зброю, - ЗМІ

Румунія готується передати Україні зброю радянського зразка з резервів системи національної оборони, для чого вносить зміни в законодавство. Про це пише "Ліга" з посиланням на місцеве видання Romania Liberta і надзвичайний указ Міністерства оборони Румунії.

Указ, зазначає видання, внесе зміни до урядової постанови від 1998 року, що регулює, зокрема, постачання за кордон озброєнь, призначених для національної оборони.

Після затвердження указу Румунія зможе постачати озброєння союзним та партнерським країнам НАТО. Україна – країна-партнер НАТО.

"Найімовірніше, Україні буде запропоновано зброю виробництва колишнього СРСР, якою українські військові чудово вміють користуватися", – припускають у Romania Liberta.

Нагадаємо, раніше Україна просила Молдову продати їй шість літаків МіГ-29, які в неї залишились з радянських часів і які країна вже неодноразового виставляла на продаж. Прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що її країна не надаватиме військову допомогу Україні, мовляв, для цього є "більш оснащені країни".