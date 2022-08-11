Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія не виконали зобов'язання щодо вступу в НАТО

Зокрема, країни обіцяли екстрадувати до Туреччини так званих курдських терористів, але наразі цього не зробили.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція та Фінляндія не виконали зобов'язання щодо вступу в НАТО, повідомляє Daily Sabah.

Зокрема, країни обіцяли екстрадувати до Туреччини терористів РПК (Робітничої партії Курдистану), але цього не зробили.

Про це Чавушоглу розповів на підсумковому брифінгу конференції послів в Анкарі.

"Вони запропонували провести зустріч у серпні, і ми надіємося, що наша перша зустріч відбудеться 26 серпня", - сказав турецький міністр.

У липні Туреччина, Швеція та Фінляндія домовилися про те, що Анкара не блокує вступ обох держав в Альянс. Натомість вони пообіцяли не підтримувати Робітничу партію Курдистану та її сателітів, а також "гюленістів" і екстрадувати терористів (мова йде про 73 осіб). Також Швеція та Фінляндія мали зняти обмеження на експорт зброї до Туреччини.

Нагадаємо, на початку липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі Альянсу.

Днями американський президент Джозеф Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання обох держав до НАТО.