Вплив санкцій стане критичним для Росії до кінця 2023 року, - дослідження KSE Institute

Наслідки для російської економіки стануть аналогічними кризам 2009, 2014 та 2019 років, що послабить здатність Росії вести війну проти України.

Ефект від запроваджених санкцій проти Росії стане критичним для російської економіки до кінця 2023 року. Це завадить державі-агресору фінансувати війну.

До таких висновків дійшли експерти KSE Institute в дослідженні "Вплив санкцій на російську економіку" під редакцією членів групи Єрмака-Макфола Наталі Шаповал та Джейкоба Нелла.

Дослідження опублікували на сайті KSE.

Щоб прискорити настання переламного моменту, необхідно запровадити додаткові обмеження, зокрема, ембарго на російський газ в ЄС. Як ідеться в дослідженні, попри високі ціни на нафту та газ, у другому кварталі 2022 року російська економіка скоротилася на 4,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Через дію санкцій російську нафту в середньому продавали на $35 за барель дешевше від сировини інших виробників. Це призвело до того, що РФ втратила $20 млрд за квартал. Початок дії нафтового ембарго в ЄС призведе до подальшого скорочення нафтогазових доходів Росії - на 40%. Водночас обсяг продажу російського газу до Європи наразі становить третину від тогорічних показників, очікується подальше скорочення експорту аж до повної зупинки у 2024 році. Санкції також завдають шкоди внутрішній економіці Росії. Так, промислове виробництво у червні знизилося на 1,8% порівняно з місячним показником минулого року. Зокрема, на 62% впало виробництво автомобілів.

Рівень безробіття у червні становив 3,9%, а за прогнозами МВФ сягне 9,3% цього року. Через зростання еміграції спостерігається дефіцит кадрів - наприклад, в IT-сфері не вистачає 170 тисяч працівників.

Падіння рівня реальних доходів населення у травні становило 6,1% порівняно з минулим роком. Також очікується подальше скорочення показників через вихід іноземних компаній та посилення впливу санкцій. Вплив санкцій наочно спостерігається на прикладі російських авіакомпаній. Вони вимушені розбирати власні літаки на запчастини.

Дослідники також стверджують, що спроба РФ переорієнтувати свій експорт та інвестиційні відносини на інші країни призведе до постійних втрат близько $80 млрд. Зокрема, газ та нафтопродукти, які наразі Росія експортує до ЄС, не зможуть поставлятися на інші ринки та залишаться "в землі".

Посилення ефекту санкцій впливатиме на погіршення платіжного балансу, спричинятиме великі витрати з нафтових фондів та центрального банку РФ. Скорочуватимуться також ресурси, призначені для державних служб та виплати пенсій.

Разом зі скороченням доходів від експорту енергоносіїв знизиться і здатність держави-агресора стримувати ефект санкцій. Експерти прогнозують, що до кінця 2023 він призведе до падіння нафтогазових доходів до критичного рівня. Наслідки для російської економіки стануть аналогічними кризам 2009, 2014 та 2019 років, що послабить здатність Росії вести війну проти України.

Критичний момент може настати й раніше, зазначають у KSE Institute. Це якщо ЄС таки запровадить ембарго на російський газ. Наразі на ресурс РФ припадає лише 10% від постачань до Європи. Технічні можливості дозволяють відмовитися від російського газу на користь власного видобутку вже зараз.

Нагадаємо, з 1 серпня у Євросоюзі набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії. Від 10 серпня не ввозить російську сировину і Великобританія.

За інформацією ЗМІ, імовірно, вже півтора місяця російський "Газпром" спалює газ на компресорній станції "Північного потоку-1", який недопоставили до Європи.