Росіяни вже витратили 55% запасів ракет, - ГУР

Армія Росії витратила на удари по Україні щонайменше 55% запасів ракет, які вона мала до початку повномасштабної війни, а гіперзвукових "Кинджалів" у них близько 30-40 штук.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує РБК-Україна.

Він зазначив, що "Кинджали" не встигли пустити в масове виробництво. Їх росіяни використовують "для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів, у тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння".

За даними розвідки, особливо складна ситуація у росіян з "Іскандерами", яких залишилося приблизно 20% від того, що було, "а може й менше".

Також складна ситуація в окупантів і з "Калібрами", зазначив Скібіцький.

"Це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика, тому вони й використовують С-300 у наземному варіанті та X-22. Але ці запаси вичерпуються. Високоточна зброя у них вже на межі. За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет вже майже немає. Наприклад, по тих самих "Іскандерах", – уточнив представник ГУР.

Через обмеженість у ракетних засобах ворог використовуватиме інші засоби враження, сказав Скібіцький.

"Вони зараз активно використовують РСЗВ "Ураган", "Смерч" – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанції, на 70-80, максимум до 100 км. Противник якраз інтенсивно обстрілює цими системами Миколаїв, Запорізьку область, Харків. Вони намагатимуться зруйнувати нашу інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки та чинити психологічний тиск на населення", – застеріг він.

Нагадаємо, що російська армія цієї ночі здійснила ракетний обстріл Харкова. Ворог бив по центру міста в Основʼянському та Київському районах.

Унаслідок російських ударів по Запорізькій області, вчинених вдень 26 серпня, загинули пʼятеро мирних українців. Місцеві свідчать, що під завалами можуть лишатися люди.