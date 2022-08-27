Окупанти трохи просунулися до центру села Піски, - британська розвідка

Існує ймовірність, що Росія посилила свої зусилля на Донбасі на тлі припущень, що Україна планує великий контрнаступ.

Про це йдеться у повідомленні розвідки, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

«За останні п’ять днів, ймовірно, посилилася інтенсивність російських обстрілів на донецькому напрямку. На північ від Донецька точаться інтенсивні бої поблизу міст Сіверськ і Бахмут. Ймовірно, росіяни трохи просунулися до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту», — заявляє британська розвідка.

Однак загалом російські війська не мають територіальних здобутків, уточнили у розвідці.

Нагадаємо, що з четверга, 1 вересня, на території Донецької області буде змінено час комендантської години. Обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме на Донеччині з 21:00 до 05:00.

Донецька область лишається без газу і частково без води й електрики.