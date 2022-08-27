За ніч ворог 10 разів обстріляв Дніпропетровську область

За ніч на 27 серпня армія РФ 10 разів обстріляла Дніпропетровську область: тричі – Криворізький район, сім разів – Нікопольський.
У цьому районі під вогнем перебували три громади. Минулося без жертв і постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу", – заявив він.
На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.
По Криворізькому району росіяни стріляли з "ураганів" та ствольної артилерії. Є влучання в дачний масив та енергетичне підприємство. Без постраждалих.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни також завдали ударів по Запоріжжю і області. За попередніми даними, без постраждалих. Унаслідок учорашнього обстрілу Запорізької області загинули пʼятеро людей.