За ніч ворог 10 разів обстріляв Дніпропетровську область

Під вогнем були два райони – Нікопольський та Криворізький.

За ніч на 27 серпня армія РФ 10 разів обстріляла Дніпропетровську область: тричі – Криворізький район, сім разів – Нікопольський.

У цьому районі під вогнем перебували три громади. Минулося без жертв і постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу", – заявив він.

Фото: Резніченко

Фото: Валентин Резніченко в телеграм

Фото: Валентин Резніченко в телеграм

Фото: Валентин Резніченков в телеграм

Фото: Валентин Резніченко в телеграм

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "ураганів" та ствольної артилерії. Є влучання в дачний масив та енергетичне підприємство. Без постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також завдали ударів по Запоріжжю і області. За попередніми даними, без постраждалих. Унаслідок учорашнього обстрілу Запорізької області загинули пʼятеро людей.