Головне за день. Субота, 3 вересня

Ворожі наступи на Бахмут та Авдіївку, удар по Миколаївщині, обстріл Криворіжжя, вибух на виставців в Чернігові. Яким запам’ятається 192-й день повномасштабної війни.

Діти отримують поранення не лише внаслідок ворожих обстрілів, але й, як це не прикро, через недбалість дорослих. У Чернігові на виставці боєприпасів на Валу пролунав вибух, у результаті якого травмувалися четверо дітей.

За наданою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів. Причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

За словами голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса, постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога. "На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала", - зазначив він.

Згодом Суспільне повідомило, що РПГ тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик, після чого зброя спрацювала.

За кілька годин Офіс генпрокурора повідомив, що було поранено п'ятеро людей, зокрема четверо дітей від двох до дванадцяти років, а ДБР встановило, що на акції у центрі міста представники організаторів, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів, привели гранатомет у бойовий стан.

Пресслужба Чернігівської міської ради повідомила у своєму Телеграм-каналі, що міськрада не давала дозволу на проведення виставки боєприпасів.

Правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати обставини вибуху на виставці боєприпасів у Чернігові, заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

“Чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід”, – сказав президент. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності і будуть, наголосив він.

“І я закликаю представників місцевої влади по всій країні, усіх наших правоохоронців дуже уважно пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося”, – підкреслив Зеленський.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ.

За добу для підтримки дій наземних угруповань українська авіація здійснила понад п'ять ударів, було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет "Калібр".

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 3 вересня – у нашій новині.

Російська армія завдала нового удару по Миколаївській області. В самому Миколаєві снаряд влучив у гараж, ударною хвилею винесло вікна і двері в будинку.

За попередньою інформацією, одну жінку поранено, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Водночас голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що в обласному центрі поранено двох людей, чотирьох – в Березнегуватому.

"Серед поранених – двоє дітей. Є і загиблі – 8-річна дитина", – написала вона. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім про загиблих станом на 13:46 не повідомив.

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“Попередньо встановлено, що внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та постраждалі мешканці громади”, – повідомили у Національній поліції України.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, загинув десятирічний хлопчик.

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Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різним територіям Краснопільської громади. Зафіксовано усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів.

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