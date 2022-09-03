Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях, – Зеленський

Ключовими відповідями мають бути наша єдність і посилення тиску на РФ.

Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях.

Про це заявив у своєму відеозверененні президент України Володимир Зеленський.

“І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше, наша єдність – єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію – це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії”, – зазначив президент.

Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи, додав Зеленський.

“Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу – повністю зупинилося прокачування газу “Північним потоком”. Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця – в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами”, – йдеться далі.

Зеленський підкреслив, аби захиститися від цього, усім у Європі потрібно ще більше єдності, ще більше координації і ще більше допомоги одне одному.

Нагадаємо, 2 вересня Газпром зупинив роботу “Північного потоку” на невизначений термін. Газовий монополіст мотивує це тим несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно усунути.

Єврокомісія вважає, що Газпром закрив “Північний потік” під обманним приводом.