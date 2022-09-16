На кордоні Киргизстану і Таджикистану знову стрілянина: застосували міномети й танки

Киргизстан і Таджикистан звинуватили один одного у відкритті вогню в прикордонній зоні. Обидві сторони повідомили про поранених. Прикордонники Киргзистану заявили, що першим вогонь відкрив Таджикистан. Зі свого боку Таджикистан стверджує, що їхні опоненти обстріляли один з прикордонних постів і сім сіл з "важкого озброєння", пише Reuters.

Влада таджицького міста Ісфара заявила, що один мирний мешканець загинув, троє зазнали поранень. Киргизстан повідомив про чотирьох поранених прикордонників і відсутність потерпілих серед мирних.

Прикордонники Киргизстану кажуть, що стрілянина в Баткінській області триває по всьому периметру кордону, і що таджицька сторона застосовує танки, БТР, БМП і міномети, пише 24 kg.

Мешканці сіл на лінії конфлікту почали евакуюватися.

Прикордонники Таджикистану кажуть, що населені пункти їхньої Согдійської області потрапили під обстріл військових Киргизстану, пише Asia Plus Tajikistan.

"16 вересня, приблизно о 4:50 ранку, прикордонники застави Коктош Баткінського прикордонного загону Киргизької Республіки у порушенні домовленостей з використанням важкого озброєння обстріляли прикордонну заставу «Душанбе» прикордонного загону «Ісфара» Республіки Таджикистан", – йдеться у повідомленні.

Вранці також зʼявилось повідомлення, що міністри закордонних справ країн обговорили ситуацію і домовились про припинення вогню.

Президент Киргизстану Садир Джапаров та президент Таджикистану Емомалі Рахмон вчора разом були на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Територіальні сутички між цими двома колишніми радянськими республіками періодично спалахують через погано демаркований кордон. Торік вони ледь не призвели до війни.

Нагадаємо, 14 вересня на кордоні Таджикистану та Киргизстану відбулася стрілянина між прикордонниками.

Зіткнення між країнами цього року були в червні, обидві сторони говорили, що є поранені: двоє з боку Киргизстану і один з боку Узбекистану. Втім джерела журналістів заявляли, що один узбецький прикордонник навіть загинув. У січні під час стрілянини Таджикистан заявив про шістьох своїх поранених, Киргизстан – чотирьох своїх.

Таджикистан й Киргизстан мають спірну прикордонну територію на ділянці між Баткінською областю Киргизстану та Согдійською – Таджикистану. Села і навіть будинки мешканців розташовані настільки поруч, що це ускладнює демаркацію.

З 970 кілометрів спільного кордону лише 519 уточнені, а решта лишаються неописаними. Між прикордонниками, та й між мешканцями спірних сіл, відбуваються конфлікти через доступ до води, землі та комунікацій.