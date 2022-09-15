Адміністрація Байдена і Конгрес обговорять санкції, які можна застосувати до російського уряду

"Це відбуватиметься не в межах повноважень стосовно визнання Росії країною-спонсором тероризму".

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорить з Конгресом питання запровадження нових антиросійських санкцій через напад на Україну.

Про це заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

“Ми робитимемо те, що буде ефективним, аби притягти Росію до відповідальності за її брутальне вторгнення в Україну. Ми виконували цю обіцянку вже з перших годин після 24 лютого”, – заявив речник зовнішньополітичного відомства США.

Він нагадав, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами запровадили істотні санкції й обмеження проти Росії. “І ми надалі робитимемо це”, – підкреслив представник Держдепу.

“Останніми днями ми продовжили дискусії з Конгресом про кроки, які відповідатимуть ситуації та – що важливо – будуть ефективними”, – поінформував Прайс.

Водночас він зауважив, що це відбуватиметься не в межах повноважень стосовно визнання Росії країною-спонсором тероризму, оскільки цей статус передбачає наслідки й для інших держав, зокрема це може завадити доставкам гумдопомоги в Україну.

“Ми вважаємо, що існує більш адресний підхід, який ми можемо застосувати, і який може притягти до відповіді російський уряд, російську економіку”, – пояснив представник Держдепу.

Нагадаємо, 14 вересня Євросоюз прийняв рішення про продовження обмежувальних заходів проти російських фізичних та юридичних осіб.

Рішення, яким санкції продовжуються на наступні пів року, має бути оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Санкції, які передбачають заборону в’їзду та замороження активів, стосуються 1200 фізичних та юридичних осіб.