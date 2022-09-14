Російський ракетний удар вплине на якість питної води у Кривому Розі, - еколог

Масований ракетний удар по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі вплине не лише на якість питної води у місті, але й на флору та фауну в Інгульці.

Про це повідомляє “Перший Криворізький” з посиланням на заступника директора з економічної, науково-технічної та інноваційної роботи Науково-дослідного гірничорудного інституту Антона Петрухіна.

“Скажу з того, що можна вже спостерігати. В річку потрапила велика кількість відходів, в тому числі з відстійників. Частина з них залишиться вздовж берегів після падіння рівня. В найближчих районах побільшає комах. Частину будинків підмиє, в тому числі нижче нової дамби на Чорногорці”, - сказав Петрухін.

Він додав, що на Карачунах впаде рівень води, а це, в свою чергу, вплине на якість питної води.

“Значний вплив це бути мати на водну флору та фауну як Карачунівському водосховищі, так і нижче за течією в річці Інгулець”, - підсумував еколог.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Окупанти поцілили по об’єктах критичної та транспортної, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець - він піднявся на понад 2,5 метра.

В Офісі Президента заявили, що на місці ракетного удару спостерігається витік води зі швидкістю 100 м. кубічних в секунду. В ОП наголосили, що рівень води по вулицях Кривого Рогу постійно моніторять спеціальні пости.