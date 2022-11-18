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Нова порція маніпуляцій і фейкових звинувачень: як будуть реагувати пропагандисти на невдачі російської армії

Російська пропаганда ніколи не переставала працювати на користь Кремля, а на тлі повномасштабного вторгнення в Україну ще й посилилася. Вона діє для виправдання дій російських загарбників, а після недавніх подій – ще й для пояснення своїх невдач у Херсоні та у великій низці інших населених пунктів. Вже можна передбачити, які наративи запустять пропагандисти, тож легше їх спростувати ще до появи.

Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на аналіз групи Index Systems. Зазначається, що є деякі завдання, які тепер виникли перед путінськими пропагандистами, і вже скоро їх будуть втілювати. Зокрема, вони будуть стосуватися фейків про нібито злочини Збройних сил України.

Фото: EPA/UPG

На тлі постійних втрат російськими окупантами територій треба буде придумати картинку того, як українські війська репресують цивільних мешканців. Слід розуміти, що після звільнення воїнами ЗСУ населених пунктів там проводиться низка робіт, серед яких розшук і арешт колаборантів. Саме цим може скористатися кремлівська пропаганда і подавати це як "знущання над власним населенням". Таку дезінформацію можна попередити нагадуваннями про те, що ЗСУ діють згідно правових актів і дбають про мирне населення.

До того ж російські пропагандисти маніпулюватимуть темою відступу військ РФ через наступ ЗСУ. Вони спробують заявити, що українці намагаються знищувати армію росіян і не пропускати їх "зеленими коридорами". Проте, по-перше, "коридор" працює лише за домовленості Міноборони Росії з командуванням ЗСУ, тобто в іншому випадку, українська армія має право діяти так, як вважатиме за потрібне. По-друге, ЗСУ не мають на меті знищити особовий склад росіян, а лише звільнити території України.

Для впливу на міжнародну спільноту та власних громадян пропаганда буде знову буде підкреслювати "мілітаризацію" України і називатиме це основною причиною конфлікту. вчергове буде звинувачений Захід, який постачає зброю ЗСУ, а отже логічно буде складатися враження, що непередання Україні зброї зупинить війну. Таким чином пропагандисти мають можливість вплинути на допомогу країн-партнерів.

При наближенні ЗСУ до Кримського півострову пропаганда спробує, можливо, перевести розмову на історичну площину. Своє викривлене розуміння історії України вони будуть нав'язувати своїм глядачам. Також для підсилення цієї думки вони застосовуватимуть російських громадян, які в’їхали в Крим з 2014 року і будуть ділитися в соцмережах тим, як вони не хочуть "повертатися" в Україну.

Темою Донбасу пропагандисти маніпулюють вже роками. Ті самі повідомлення про нібито "обстріли мирних жителів військами ЗСУ" будуть підкріплюватися і сучасним технологіями, зокрема, відеофейками, де українські війська нібито гатять по окупованим населеним пунктам Донецької і Луганської областей із ЗРК HIMARS. Представникам української влади у такому разу треба буде підкреслювати, що звільнення Донбасу відбувається згідно з принципами поваги до прав людини.

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