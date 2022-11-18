Укренерго оприлюднило плани щодо відключень електроенергії в суботу 19 листопада

Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись планові відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що планові відключення заплановані в період з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00.

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

“Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”. - повідомили в Укренерго.

Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Як раніше повідомлялось, у медіа та соціальних мережах поширюється фейкова інформація про те, що Україна нібито експортує електроенергію до країн Євросоюзу. Проте насправді експорт припинено ще 11 жовтня.