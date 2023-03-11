Весняний контрнаступ не за горами, - Сирський

Саме для цього Сили оборони “тримають” Бахмут - необхідно виграти час для накопичення резервів.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що зараз Бахмут утримують, щоб виграти час для накопичення резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“Справжні герої зараз - це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та, не шкодуючи ані себе, ані ворогів, завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами”, – зазначив генерал-полковник Олександр Сирський.

Зазначається, що командувач постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що вже сформовані практично всі підрозділи штурмових бригад МВС. Зараз йде набір добровольців для резерву.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що українські сили утримують західну частину Бахмута. Лінія фронту проходить по річці Бахмутка.

10 березня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Як повідомив у вечірньому відеозверненні президент, йшлося, зокрема, про можливість посилення позицій у Бахмуті.