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Депутати Запорізької міської ради обрали нову виконувачку обов'язків очільника Запоріжжя

Замість Анатолія Куртєва буде Регіна Харченко.

Депутати Запорізької міської ради обрали нову виконувачку обов'язків очільника Запоріжжя
Регіна Харченко у Запорізькій міській раді
Фото: Telegram/Іван Федоров

24 квітня депутати Запорізької міської ради обрали нового виконувача обов'язків очільника Запоріжжя.

Як повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, 37 депутатів підтримали кандидатуру Регіни Харченко.

"Остання повноцінна сесія міськради відбулась ще минулого року - 22 грудня. Протягом 4-х місяців більше 200 питань життєдіяльності Запоріжжя були фактично заморожені і чекали на вирішення. Це, зокрема, робота критичних комунальних підприємств, які перебували у «підвішеному» стані через брак фінансування", - зазначив Федоров.

Він додав, що "протягом 2 років повномасштабного вторгнення місто і область рухалися у різних напрямках, із розрізненою позицією, що є недопустимим під час воєнного часу". 

Натомість секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, який раніше виконував обов'язки очільник Запоріжжя, звернувся до Президента Володимира Зеленського зі скаргою на тиск з боку Федорова на органи місцевого самоврядування.

Звернення Анатолія Куртєва до Володимира Зеленського
Фото: телеграм Анатолія Куртєва
Звернення Анатолія Куртєва до Володимира Зеленського
Звернення Анатолія Куртєва до Володимира Зеленського
Фото: телеграм Анатолія Куртєва
Звернення Анатолія Куртєва до Володимира Зеленського
Звернення Анатолія Куртєва до Володимира Зеленського
Фото: телеграм Анатолія Куртєва
Звернення Анатолія Куртєва до Володимира Зеленського

Куртєв заявив, що Федоров "прагне одноосібно захопити владу у місті", "здійснює тиск на депутатів, кулуарно збирає підписи із заборонених проросійських партій, вдається до підкупу", аби більшість у міськраді Запоріжжя "складалася саме з партії Шарія, ОПЗЖ, підконтрольної Медведчуку, та сателіта ПП Оппоблок - "Єднання", підконтрольного проросійському Новінському".

За даними сайту Запорізької міської ради, адвокатка Регіна Харченко - депутатка від "Слуги народу", членкиня постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. 

  • У серпні 2022 року контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міській раді, обласній військовій адміністрації та складських приміщеннях. Посадовців Запорізької області підозрювали у продажі гуманітарної допомоги. 
  • За даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, слідчі дії проводили у заступниці голови Запорізької військової адміністрації Злати Некрасової та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. 
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