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Ель класико: сьогодні "Реал" та "Барселона" зустрінуться в 32-му турі чемпіонату Іспанії

У поточному сезоні мадридці вже двічі обігруали каталонців - у чемпіонаті та в Суперкубку.

Ель класико: сьогодні "Реал" та "Барселона" зустрінуться в 32-му турі чемпіонату Іспанії
Ілюстративне фото

У неділю, 21 квітня, відбудеться матч 32-го туру чемпіонату Іспанії, в якому зустрінуться "Реал" та "Барселона".

Гра пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зараз "Реал" лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 78 очками, "Барселона" - на другому місці, відстаючи на вісім пунктів.

У поточному сезоні "Реал" вже двічі бив "Барсу" - 2:1 у чемпіонаті та 4:1 у Суперкубку. При цьому минулого сезону все було набагато конкурентніше, і каталонці тричі били мадридців у всіх турнірах при двох поразках. 

Орієнтовні склади команд:

  • "Реал": Лунін - Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді - Вальверде, Чуамені, Кроос - Беллінгем - Вінісіус, Родріго
  • "Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу - де Йонг, Крістенсен, Гюндоган - Ямаль, Левандовський, Педрі

У "Реала" точно поза грою тільки Куртуа і Алаба, що давно вибули. Ще є сумніви щодо Вінісіуса та Карвахаля, яких довелося міняти в Манчестері, але, здається, там були просто судоми. У "Барси" травмовані зараз Гаві та Бальде, решта - в строю.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet називають фаворитом "Реал" - можлива перемога мадридців оцінюється показником 1,91, тоді як потенційна звитяга каталонців - коефіцієнтом 4.25. На нічийний результат пропонується коефіцієнт 4,10.

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