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У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок

"Вітесс" не оскаржуватиме рішення, бо тішиться збереженню ліцензії, навіть попри виліт з елітного дивізіону.

У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
ФК "Вітесс"
Фото: EPA

Королівська асоціація футболу Нідерландів покарала зняттям 18 очок клуб "Вітесс", який досі не зміг вийти із власності російського олігарха Валерія Ойфа.

Як зазначає Deutsche Welle, команду, яку жартома називають "Челсі-Б" через зв'язок Ойфа з колишнім власником лондонців Романом Абрамовичем, звинуватили у недотриманні прозорості фінансової діяльності та умов ліцензування.

Клуб намагався переконати футбольні органи Нідерландів погодити продаж від підсанкційного олігарха американському інвестиційному фонду, проте угода містила численні порушення і була заблокована.

"Вітесс" і без штрафу мав погані справи у чемпіонаті - усього 17 набраних очок, тож тепер опинився у "мінусі" і гарантовано залишить елітний дивізіон за підсумками сезону. Проте рішення асоціації у клубі оскаржувати не будуть. А все тому, що команді загрожувало позбавлення ліцензії та втрата професійного статусу. І зняття очок та пониження в класі порівняно з цим виглядають перемогою.    

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