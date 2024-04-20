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Сьогодні у півфіналі Кубку Англії "Манчестер Сіті" зіграє з "Челсі"

Якщо "містянам" вдасться уникнути поразки, то команда встановить новий клубний рекорд.

Сьогодні у півфіналі Кубку Англії "Манчестер Сіті" зіграє з "Челсі"
"Челсі"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 20 квітня, у півфіналі Кубку Англії відбудеться матч, в якому "Челсі" українця Михайла Мудрика зіграє проти "Манчестер Сіті".

Поєдинок розпочнеться о 19:15 за київським часом. 

"Челсі" є однією з найбільш титулованих команд Кубку Англії. Лондонці мають 8 трофеїв та ділять третє місце у рейтингу з "Ліверпулем" та "Тоттенгемом". У "Манчестер Сіті" на один титул менше - 7.

Орієнтовні склади:

  • "МС": Ортега — Вокер, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Родрі — Бернарду Сілва, Де Брюйне, Фоден, Гріліш — Голанд
  • "Челсі": Петрович — Гюсто, Чалоба, Тіаго Сілва, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Мудрик — Н. Джексон

Не зіграють: ... — В. Фофана, Р. Джеймс, Лавія, Нкунку, Колвілл, Угочукву

Під питанням: ... — Дісасі, Р. Санчес, Стерлінг, Енцо.

У чвертьфіналі лондонці здолали "Лестер" (4:2), а "МС" переграв "Ньюкасл" (2:0).

Якщо "Манчестер Сіті" вдасться уникнути поразки, то команда встановить новий клубний рекорд - найдовшу безпрограшну серію в усіх змаганнях (включаючи домашні та виїзні матчі). 

Фінал турніру відбудеться 25 травня на "Вемблі" в Лондоні.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet фаворитами майбутнього протистояння вважають підопічних Госепа Гвардіоли. Так, на перемогу "МС" в основний час пропонується коефіцієнт 1,70 Успіх "Челсі" оцінюється показником 4,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,35.

На прохід "містян" до фіналу пропонується коефіцієнт 1,36, а "синіх" - 3,25.

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