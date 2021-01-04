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У податковій попередили про можливі обмеження у роботі сервісів

Причина - проведення обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

У податковій попередили про можливі обмеження у роботі сервісів

Доступ до електронних сервісів Державної податкової служби України може бути частково обмежений з 5 по 6 січня.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Причиною такої ситуації називають проведення обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

“У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС повідомляємо, що 05.01.2021 з 22 год. 00 хв. до 01 год. 00 хв. 06.01.2021 можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України у листопаді заблокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб.

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