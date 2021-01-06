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МВФ назвав суму боргу, яку Україна має погасити у 2021 році

Загалом Україна має повернути до 2036 року близько 11,69 млрд доларів.

МВФ назвав суму боргу, яку Україна має погасити у 2021 році
Фото: publika.md

Україна у 2021 році має погасити заборгованість перед Міжнародним валютним фондом у розмірі 1,67 мільярда доларів.

Про це свідчить графік погашення боргів Україною до 2036 року, оприлюднений на сайті Фонду.

Заборгованість у графіці номінована у спеціальних правах запозичення (СПЗ, або SDR) - резервному засобі, що емітується МВФ. 1 SDR дорівнює близько 1,45 долара.

Загалом Україна має повернути до 2036 року 8,06 мільярда SDR, це близько 11,69 млрд доларів.

Цього року сума погашення складає 1,15 млрд SDR, або 1,67 млрд доларів, наступного - 1,7 млрд SDR або 2,5 млрд доларів.

Нагадаємо, від Міжнародного валютного фонду цьогоріч мало б надійти два транші по $700 млн, однак вони перенесені на наступний рік.

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