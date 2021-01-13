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"Євротермінал" добудував залізничну гілку від Сухого порту до станції Одеса-Пересип Новини компаній

Пропускна здатність під'їзної залізниці - понад один мільйон тонн на рік.

"Євротермінал" добудував залізничну гілку від Сухого порту до станції Одеса-Пересип

Логістична компанія «Євротермінал» проклала залізничну колію від Сухого порту до станції Одеса-Пересип. Залізнична гілка, яку побудувало ТОВ «Євротермінал», трансформувала умови взаємодії між Одеським портом і компанією - нова колія дозволяє приймати різну номенклатуру вантажів: контейнери, сипучі і генеральні вантажі.

Це будівництво також вирішує проблему неоднакових можливостей для пропускної здатності залізничних шляхів порту і станції Одеса-порт. Найбільшою мірою ця невідповідність відчувається навесні і восени, під час максимальних навантажень на дорогу, коли з терміналів порту Одеси експортують зерно. Здатність поїздів перевозити великі обсяги вантажів є їх основною перевагою. В цілому, залізничні перевезення більш ефективні, ніж автомобільні: за допомогою контейнерних поїздів можна легко досягти економії за рахунок масштабу, в той час, як дороги мають обмежені можливості.

Кожен додатковий контейнер, що перевозиться автомобільним транспортом, передбачає збільшення витрат. Водночас, для залізничного транспорту витрати на кожен додатковий контейнер не збільшуються до тих пір, поки поїзд не буде заповнений.

Залізниця ТОВ «Євротермінал» як частина логістичної інфраструктури порту

Будівництво нової залізничної гілки дозволить знизити витрати самої компанії, її клієнтів, портових операторів, експедиторів, митних агентів і логістичних операторів. Новий під'їзний залізничний шлях сприяє спрощенню адміністрування по всьому логістичному ланцюжку, від відправлення до кінцевого споживача, і дозволить оптимізувати процеси.

Цей результат також стане основою для розробки інноваційних проєктів і нових логістичних бізнес-моделей для розвитку Одеського порту, «Сухого порту» та прилеглої до нього інфраструктури. Тепер в планах компанії - будівництво станції з обробки контейнерних поїздів, контейнерів та комплексу з доопрацювання зернових і нішевих культур.

Як зазначив генеральний директор компанії Олександр Ейсмонт: «На додаток до рентабельності портова логістика компанії «Євротермінал» може спростити логістичні операції і поліпшити обслуговування клієнтів, оскільки контейнери завантажуються, перевіряються, зберігаються, збираються і розподіляються з одного місця, що призведе до скорочення термінів виконання замовлення».

Проєкт ТОВ «Євротермінал»: оптимізація та екологічність

Будівництво залізничної гілки дозволить знизити рівень міського трафіку, зменшить кількість вантажного транспорту, що проходить через прохідні порту і естакаду, як наслідок, зменшить негативний вплив на навколишнє середовище. Адже в цілому залізничний транспорт - це набагато більш екологічний вид транспорту. Таким чином, портоорієнтована логістика компанії «Євротермінал» показує серйозні результати - будівництво нової залізничної гілки, що зв'язує Одеський порт і Сухий порт стала способом оптимізації логістичного ланцюжка і фактором зменшення впливу на навколишнє середовище.

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