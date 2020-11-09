"Укрметалургпром" виступив проти закупівлі залізничної продукції в Казахстані на шкоду українським промисловцям

Зазначається, що українське залізничне машинобудування є мало не єдиною галуззю в Україні, яка може повністю забезпечити потреби українських залізниць виробами, побудованими з нуля.

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" виступило з різкою критикою планів по закупівлі залізничної та металургійної продукції в Казахстані на шкоду вітчизняним виробникам аналогічних виробів. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За неофіційною інформацією, днями українська делегація в складі, в тому числі, представників уряду, відвідала Казахстан з метою проведення переговорів на предмет закупівлі в місцевих виробників продукції для модернізації української залізниці. Зокрема, мова йде про такі металомістк віироб, ияк локомотиви, рейки, залізничні колеса та стрілочні переводи", - констатується в листі "Укрметаллургпрома" на адресу прем'єр-міністра, віце-прем'єра - голови міністерства стратегічних галузей промисловості, керівника Мінекономіки, а також голові комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

При цьому наголошується, що через пандемію коронавируса COVID-19 і падіння попиту на внутрішньому і зовнішніх ринках, промисловий комплекс України знаходиться в кризі. Так, за дев'ять місяців 2020 року падіння промислового виробництва склало 7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі у переробній промисловості - на 8,6%. Аналогічна ситуація в металургійній галузі. Зокрема, зараз на метпідприємствах України простоюють п'ять доменних печей, чотири конвертора і дев'ять електропечей.

"Сьогодні майже всі меткомбінати борються за кожне замовлення, намагаючись не скорочувати працівників. Більш того, незважаючи на відверто скрутне становище, металургійна галузь продовжує перераховувати до бюджетів різних рівнів мільярди гривень податків, а також щомісяця направляти мільйони гривень на допомогу госпітальних баз в різних регіонах країни на боротьбу з СOVID-19. Метпідприємства - одні з небагатьох діючих виробництв в країні", - зазначено в листі об'єднання.

"Укрметалургпром", який називає себе повноважном представником вітчизняного ГМК, зазначає, що йому незрозумілі наміри закуповувати в Казахстані залізничну продукцію. При цьому підкреслюється, що українське залізничне машинобудування є мало не єдиною галуззю в Україні, яка може повністю забезпечити потреби українських залізниць виробами, побудованими з нуля. Так, в країні видобувається залізна руда, є меткомбінати, машинобудівні підприємства.

Разом з тим, українські промисловці не мають відкритого доступу на ринок Казахстану, на якому казахські виробники захищені 30%-ю ціновою преференцією на будь-яких державних тендерах. Тому закупівля продукції у казахських виробників для потреб українських залізниць виглядає економічним абсурдом, переконані в "Укрметалургпромі".

У той же час вказується, що казахські компанії вже отримали в Україні сертифікати на свою продукцію, зокрема, на рейки і залізничні колеса "вкрай непрозорим способом".

Крім того, нагадується, що український ГМК забезпечує четверту частину українського товарного експорту. Крім цього, металурги щорічно платять десятки мільярдів гривень податків. Від того, працюють метпідприємства чи ні, залежить здатність держави розраховуватися за зовнішніми запозиченнями. При цьому ГМК України дає роботу 240 тис. громадян, разом з членами сімей близько 1 млн українців, добробут яких залежить від ГМК.

Тому "Укрметалургпром" закликав прем'єр-міністра України відмовитися від планів закупівлі залізничної продукції в Казахстані і дати доручення Мінінфраструктури та Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості "припинити будь-які переговори з казахською стороною, які можуть привести до катастрофічних наслідків для української промисловості".