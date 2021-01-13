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З нового року програмою “5-7-9” може користуватись і середній бізнес,- Петрашко

Із 5 млрд грн портфельних гарантій минулого року 3,8 млрд грн вже передано банкам. І банки в першому і другому кварталі зможуть розширити програму кредитування.

З нового року програмою “5-7-9” може користуватись і середній бізнес,- Петрашко
Фото: investory.news

За програмою кредитування "5-7-12" наприкінці 2020-го було підвищено максимальний рівень річного доходу до еквівалента 20 млн євро. 

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба уряду.

“Ми практично пішли ще й в середній бізнес. Ми ввели градальну систему: для більших підприємств – менший відсоток, для менших підприємств – трохи більший відсоток, який може компенсуватися", - сказав Петрашко.

За його словами, було лібералізовано умови кредитів; послаблено вимоги щодо збереження робочих місць і заробітної плати; встановлено пільгові умови для представників бізнесу з медичного виробництва, торгівлі і оборотного капіталу до 3%; врегульовано питання можливості поєднання різних видів державної підтримки.

Також Петрашко акцентував на новому інструменті, який був впроваджений у кінці минулого року, а саме – на портфельних гарантіях.

"Із 5 млрд грн портфельних гарантій минулого року 3,8 млрд грн вже передано банкам. І банки в першому і другому кварталі зможуть розширити програму кредитування", - додав міністр.

Нагадаємо, 3 лютого 2020-го Кабмін дав старт кредитній програмі "5-7-9"

Суть програми полягає в тому, що держава буде компенсувати частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%. Ставка залежить від кількості робочих місць, які створює підприємець.

Бізнесмен повинен представити свій бізнес-план і бути готовим зробити стартовий внесок.

Станом на червень 2020-го банки видали 639 кредитів на суму 404,8 млн гривень. У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний об’єм позик по кредитах за програмою "5-7-9" перевищив 9 мільярдів.

У жовтні Кабмін змінив умови кредитної програми "5-7-9%". Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їх річного доходу до еквіваленту 10 млн євро.

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