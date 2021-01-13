Кличко заявив, що для киян вартість опалення та гарячої води цього сезону не зміниться

У грудні були затверджені нові тарифи, які для гарячої води вищі на 16%, для опалення - на 19%.

У Києві вартість опалення та гарячого водопостачання цього опалювального сезону не зростатиме. Мешканці багатоповерхівок платитимуть за комунальні послуги за тарифами 2019 року.

Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Питання тарифів підіймається кожного опалювального сезону. Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться!" - запевнив він.

За словами Кличка, кияни можуть самостійно вплинути на суми в платіжках за комуналку та долучитися до програм з енергоощадності.

Нагадаємо, що у грудні КМДА затвердила нові тарифи КП "Київтеплоенерго", згідно з якими опалення дорожчає на 19%, а гаряче водопостачання - на 16%. Згідно з рішенням, тарифи становлять: за опалення – 1 616,48 грн за 1 Гкал з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 1 356,31 грн за 1 Гкал); за гарячу воду – 99,79 грн/кубометр з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 85,97 грн/кубометр).

Здорожчали ці послуги не тільки для киян, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало Кабінету Міністрів з 1 лютого 2021 року обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів. Розраховувати її пропонують за формулою "ціна на європейських хабах мінус транспортування в Україну" з додаванням визначеної граничної націнки постачальників. Причому ціна буде зафіксована на рік.

За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, мова йде про рівень ціни 5356 грн, на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні.