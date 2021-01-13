Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Россией займётся ЦРУ
Россией займётся ЦРУ
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
ГоловнаЕкономікаФінанси

Кличко заявив, що для киян вартість опалення та гарячої води цього сезону не зміниться

У грудні були затверджені нові тарифи, які для гарячої води вищі на 16%, для опалення - на 19%. 

Кличко заявив, що для киян вартість опалення та гарячої води цього сезону не зміниться
Фото: cit.ua

У Києві вартість опалення та гарячого водопостачання цього опалювального сезону не зростатиме. Мешканці багатоповерхівок платитимуть за комунальні послуги за тарифами 2019 року.

Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Питання тарифів підіймається кожного опалювального сезону. Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться!" - запевнив він.

За словами Кличка, кияни можуть самостійно вплинути на суми в платіжках за комуналку та долучитися до програм з енергоощадності.

Нагадаємо, що у грудні КМДА затвердила нові тарифи КП "Київтеплоенерго", згідно з якими опалення дорожчає на 19%, а гаряче водопостачання - на 16%. Згідно з рішенням, тарифи становлять: за опалення – 1 616,48 грн за 1 Гкал з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 1 356,31 грн за 1 Гкал); за гарячу воду – 99,79 грн/кубометр з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 85,97 грн/кубометр).

Здорожчали ці послуги не тільки для киян, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало Кабінету Міністрів з 1 лютого 2021 року обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів. Розраховувати її пропонують за формулою "ціна на європейських хабах мінус транспортування в Україну" з додаванням визначеної граничної націнки постачальників. Причому ціна буде зафіксована на рік.

За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, мова йде про рівень ціни 5356 грн, на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також