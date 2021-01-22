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Київ підняв плату за харчування в дитячих садках

Скасовано 30%-ву знижку, яку раніше компенсував бюджет.

Київ підняв плату за харчування в дитячих садках
Фото: надане Олексієм Матюшенком

Столична влада підняла плату за харчування в дитячих садках, скасувавши 30%-ву знижку, яку раніше компенсував бюджет Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Харчування дітей у садочках із цього року фінансуватиметься повністю коштом батьків. Вони оплачуватимуть виключно ті дні, коли дитина фактично знаходилась у садочку. Це не стосується пільгових категорій дітей, кількість яких щороку зростає. За їхнє харчування, як і раніше, стовідсотково сплачуватиметься зі столичного бюджету", - сказав в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Конкретні тарифи на харчування встановлюють районні адміністрації Києва.

Чиновник пообіцяв, що плата за харчування буде єдиною, яку братимуть з батьків дошкільнят. Якщо у дитини немає київської реєстрації, потрібно також окремо платити так званий базовий фінансовий норматив, у 2020 році він становив 3050 гривень.

Із директорами, які допускатимуть збирання грошей з батьків на щось окрім харчування, будуть розривати контракти, попередив Мондриївський.

КМДА пояснила скасування знижки на харчування карантинними обмеженнями.

"За останній рік середня наповненість садочків впала більше ніж на 10%, і за минулий рік склала у місті трохи більше ніж 50%. Тобто майже половина місць залишаються вільними, при чому черга до садочків і досі існує, хоч і значно менша. Місто щомісячно фінансує садочки з розрахунку понад чотири з половиною тисячі гривень на дитину, а кожне невідвідування — гроші в повітря. Ми маємо нарешті стати ефективними господарями й раціональніше використовувати гроші платників податків", - сказав Мондриївський.

КМДА заявила, що законодавство України говорить про обов’язкове забезпечення дітей дошкільного віку базовою освітою, але не вимагає надавати інші послуги за муніципальний кошт.

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