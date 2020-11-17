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У Німеччині затримали підозрюваних у крадіжці зі скарбниці у Дрездені

Затримані - громадяни Німеччини. Окрім крадіжки, ще їх підозрюють у двох підпалах.

У Німеччині затримали підозрюваних у крадіжці зі скарбниці у Дрездені
Фото: Twitter Radio Dresden

У Німеччині затримали  трьох підозрюваних у пограбуванні найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe) у Дрездені.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву поліцію.

Спецоперацію проводили в Берліні. У ній взяли участь понад 1600 співробітників поліції. Всього вони обшукали 18 об'єктів, серед яких 10 квартир, а також гаражі та автомобілі.

Мета спецоперації - затримання підозрюваних і пошук "викрадених творів мистецтва, а також доказів, таких як носії інформації, одяг і інструменти", пояснили у поліції.

Затримані - громадяни Німеччини. Окрім крадіжки, ще їх підозрюють у двох підпалах.

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року у Дрездені невідомі пограбували музей старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння", попередні збитки склали мільярд євро. 

За версією слідства, близько 5-ї ранку за місцевим часом грабіжники підпалили електрощитову під мостом Августа Сильного, яка відповідала за подачу електроенергії в "Зелене склепіння" й інші музеї.Після цього злочинці проникли в будівлю і вкрали коштовності, при цьому не чіпали ні дорогі картини, ні інші предмети мистецтва.

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