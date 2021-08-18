Україна поскаржилася в Гаагу через незаконне переміщення із Криму до РФ майже 300 ув’язнених

Це вже 11 інформаційне повідомлення про воєнні злочини Росії, яке до МКС надіслала Україна.

Прокуратура Автономної Республіки Крим надіслала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази про незаконне переміщення 275 ув’язнених з Криму до Росії.

Це вже 11 інформаційне повідомлення про воєнні злочини Росії, яке до МКС надіслала Україна, повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

За словами прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, інформація стосовно незаконного переміщення була отримана під час досудового розслідування за фактом порушення ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Це громадяни України, які були засуджені на окупованій території й переміщені на територію РФ для відбування покарання. А також громадяни України, які були затримані й перебувають в місцях несвободи на території окупованого півострова, але надалі незаконно переміщаються на територію РФ з метою подальшого кримінального переслідування", - відзначив Поночовний.

В останньому повідомленні йдеться про посадовців держави-окупанта, які незаконно перемістили до Росії з Криму 275 в’язнів. Йдеться про період з грудня 2017 року по березень 2021 року. Хоча українські правоохоронці встановили, що таким чином на територію РФ із окупованого Криму вже відправили 464 людини для відбування покарання. Інформацію про 189 ув’язнених надіслали ще у 2016-2017 роках.

Нагадаємо, 12 серпня Україна повідомила в Гаагу про руйнування Росією культурної спадщини в Криму.