Слава і пам’ять Героям, що полягли за Україну, - Кличко під час прощання з Олегом Куциним

На Майдані відбулося прощання із заступником керівника муніципальної охорони Києва Олегом Куциним, який загинув, захищаючи Україну. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Слава і наша шана та пам‘ять Героям, що полягли за волю і незалежність України… Сьогодні на Майдані попрощалися з командиром батальйону «Карпатська січ» (49 окремий батальйон ЗСУ), заступником керівника муніципальної охорони столиці Олегом Куциним», - заявив Кличко.

Мер Києва також розповів про бойовий шлях героїчного киянина.

«Він захищав Україну в 2014 на Донбасі, бився в аеропорту Донецька. Він пішов захищати нашу державу з перших днів широкомасштабного вторгнення російських варварів у 2022. Відважний, принциповий, справжній офіцер і наставник бійців… Олег загинув у бою на Ізюмському напрямку», - повідомив Кличко.