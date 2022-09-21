У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів

У Новій Каховці Збройні сили України зупинили ремонтні роботи на мосту і уразили колонну військової техніки окупантів, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки”, – йдеться у повідомленні.

Кількість рашистів скорочено на 151 особину, а військової техніки РФ – на понад 40 одиниць.

Серед них: 7 танків та 19 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних "'Мста-С" і звичайних "Мста-Б", ще 2 самохідні гаубиці "Акація", 4 самохідних артустановки.

“Дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 рашисти, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці”, – додали в ОК.

Нагадаємо, у небі над Чарівним на Херсонщині знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки на Миколаївщині збито два безпілотники окупантів.