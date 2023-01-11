Окупанти наступають на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Російські окупанти проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку. Водночас Збройні сили України змогли знищити три склади боєприпасів окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають.

Також, безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує агресію РФ, надаючи свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Разом з тим, російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області та Стельмахівка у Луганській області.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни у Харківській області, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба у Донецькій області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці у Донецькій області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні у Запорізькій області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Соледарі тривають важкі бої. Росіяни продовжують спроби повністю захопити місто.

Заяву власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина щодо взяття під контроль Соледара спростувало навіть міністерство оборони окупантів. У міноборони РФ сказали, що бої тривають.

9 січня росіяни почали потужний штурм Соледара. Після відступу вони провели перегруповання, змінили тактику і знову стали штурмувати. Для цього Росія задіяла найбільш підготовлений резерв бойовиків ПВК.