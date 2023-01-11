Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київ отримає від Варшави 60 вагонів метро

Документ підписано під час візиту до Києва мерів чотирьох європейських столиць.

Київ отримає від Варшави 60 вагонів метро
Рафал Тшасковський
Фото: EPA\UPG

Варшавський метрополітен передасть Києву 60 вагонів метро. Це передбачено листом про наміри, підписаним мерами Києва Віталієм Кличком та Варшави Рафалом Тшасковським.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Документ підписано під час візиту до Києва мерів чотирьох європейських столиць, керівників Варшави Рафала Тшасковського, Праги Зденека Гржиба, Будапешта Гергеля Карачоня та Братислави Матуша Валло.

Як зазначається у повідомленні, Варшава стала, зокрема, логістичним центром у передачі Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст і країн. Зокрема були передані 2,5 тис. тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ "Київводоканал".

Нагадаємо, що у Києві з візитами перебувають мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави. Це перший візит мера Варшави Тшасковського до Києва після початку повномасштабної війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст зустрічався з Віталієм Кличком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також