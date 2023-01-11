Київ отримає від Варшави 60 вагонів метро

Документ підписано під час візиту до Києва мерів чотирьох європейських столиць.

Варшавський метрополітен передасть Києву 60 вагонів метро. Це передбачено листом про наміри, підписаним мерами Києва Віталієм Кличком та Варшави Рафалом Тшасковським.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Документ підписано під час візиту до Києва мерів чотирьох європейських столиць, керівників Варшави Рафала Тшасковського, Праги Зденека Гржиба, Будапешта Гергеля Карачоня та Братислави Матуша Валло.

Як зазначається у повідомленні, Варшава стала, зокрема, логістичним центром у передачі Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст і країн. Зокрема були передані 2,5 тис. тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ "Київводоканал".

Нагадаємо, що у Києві з візитами перебувають мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави. Це перший візит мера Варшави Тшасковського до Києва після початку повномасштабної війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст зустрічався з Віталієм Кличком.