Зупинилося серце співака на 70-му році життя.

Помер народний артист України Віталій Білоножко.

Про це повідомили на сторінці Буринської міської ради Сумської області.

"Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Васильович Білоножко. Уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті Народного артиста України, українського співака, засновника і організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець", – повідомили на сторінці міськради.

Хто такий Віталій Білоножко: