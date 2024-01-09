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Помер народний артист України Віталій Білоножко

Зупинилося серце співака на 70-му році життя.

Помер народний артист України Віталій Білоножко
Фото: Буринська міська рада

Помер народний артист України Віталій Білоножко.

Про це повідомили на сторінці Буринської міської ради Сумської області.

"Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Васильович Білоножко. Уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті Народного артиста України, українського співака, засновника і організатора Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець", – повідомили на сторінці міськради.

Хто такий Віталій Білоножко:

  • Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині.
  • Разом із дружиною,народною артисткою Світланою Білоножко, заснував періодичний Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець".
  • У грудні 1995 року чоловікові присвоїли звання народного артиста України. 
  • Він є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовим дипломантом музичної премії "Шлягер року".
  • Отримав низку нагород, зокрема, за високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні його нагородили Міжнародним орденом Миколи Чудотворця (1998) та "Президентською Нікою" (1997).
  • Білоножко є кавалером орденів Ярослава Мудрого V ступеня (2003), "За заслуги" III ступеня (2008), "За заслуги" II ступеня (2013).
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