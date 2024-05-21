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У Запоріжжі затримали зрадницю, яка хотіла зірвати поставки важкої техніки ЗСУ на південний фронт

Жінка мала збирати та передавати розвіддані російським окупантів.

У Запоріжжі затримали зрадницю, яка хотіла зірвати поставки важкої техніки ЗСУ на південний фронт
Фото: СБУ

У Запоріжжі затримали жінку, яка за вказівкою росіян відслідковувала рух та орієнтовну кількість військових ешелонів ЗСУ в напрямку передової. Особливу увагу вона звертала на рухомі склади, які перевозять важке озброєння.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Також серед її завдань було встановлення геолокацій ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій. Ці дані потрібні були окупантам для планування бойових операцій на передовій та підготовки повітряних ударів по об’єктах ЗСУ та Укрзалізниці.

Для виконання ворожого завдання жінка пішки обходила місцевість біля залізничних шляхів, де спостерігала за трафіком. Також вона "втемну" використовувала своїх знайомих і завуальовано випитувала у них інформацію про українські війська. Отримані розвіддані вона відображала у вигляді позначок на картах Google з детальним описом об’єктів.

СБУ викрила зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності. За даними слідства, окупанти залучили жінку до співпраці у дистанційному режимі.

Наразі зрадницю затримано. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

У квітні в Запоріжжі ексдепутат-комуніст отримав 15 років тюрми за коригування ракетних ударів ворога по місту.

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