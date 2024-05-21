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На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 8 людей

Також евакуювали 10 776 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 8 людей
Фото: Новинарня

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу постраждали 8 людей, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. 

02:15 Харків. Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьом локаціям у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкових автомобілі. Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємств. Пошкоджено 4 приватні будинки. 

Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини. 

Всього постраждали 7 людей – гостра реакція на стрес. 

19:45 с. Івашки Богодухівський район. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок, пошкоджено ще 5, господарчі споруди. 16:00 с. Кам’янка, Ізюмського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав цивільний чоловік — госпіталізований. 

За даними Синєгубова, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях.

Ситуація контрольована. Воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони.

На Купʼянському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.

  • Росія вранці знову атакувала Харків: цілила в транспортне підприємство.
  • Вночі сили ППО збили 28 російських "шахедів" із 29. Дрони було збито в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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