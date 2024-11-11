Російські військові обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє поранених

Російські військові обстріляли село Приморське Запорізької області. Внаслідок обстрілу 71-річна жінка і 30-річний чоловік зазнали травм.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дрон влучив у цивільну автівку в прифронтовій громаді Запорізької області й поранив двох людей. Армія РФ поцілила у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району", — ідеться у повідомленні.