Російські військові обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє поранених

Російські військові обстріляли село Приморське Запорізької області. Внаслідок обстрілу 71-річна жінка і 30-річний чоловік зазнали травм.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Дрон влучив у цивільну автівку в прифронтовій громаді Запорізької області й поранив двох людей. Армія РФ поцілила у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району", — ідеться у повідомленні.
- Уночі 11 листопада росіяни атакували Запоріжжя, завдавши по місту три авіаудари. Одна людина загинула, поранено 23 осіб, серед них є діти.