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Російські військові обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє поранених

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто.

Російські військові обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє поранених
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Російські військові обстріляли село Приморське Запорізької області. Внаслідок обстрілу 71-річна жінка і 30-річний чоловік зазнали травм.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дрон влучив у цивільну автівку в прифронтовій громаді Запорізької області й поранив двох людей. Армія РФ поцілила у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району", — ідеться у повідомленні.

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