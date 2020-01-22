В торговом центре "Мебельный Городок" в Петропавловской Борщаговке в Киеве вспыхнул мощный пожар.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в фейсбуке.
"На «все бабки» пылает сейчас «Мебельный городок» на Хрустальной. Жителям окружающих домов советуем позакрывать все окна, потому что дымит очень сильно. На месте уже работают спасатели ГосЧС", - говорится в сообщении.
Обновление. В ГосЧС сообщили, что через почти два часа пожар в двухэтажном здании магазина мебели в Киевской области удалось локализировать.
"22 января в 20:45 в с. Петропавловская Борщаговская Киево-Святошинского района в двухэтажном здании магазина мебели на территории "Мебельного городка" возник пожар на площади около 600 кв. м. В 22:22 пожар на территории "Мебельного городка" локализован", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 46 чел. личного состава и 10 единиц техники.