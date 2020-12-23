Україна сподівається додатково отримати 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19

Україна розраховує на безоплатне отримання додаткових 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих 8 мільйонів доз.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення”, - сказав Ляшко.

Він додав, що Україна веде перемовини з COVAX про збільшення кількості доз.

"Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз – ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів – це стовідсоткова гарантія, 16 – це потенційна можливість", - пояснив Ляшко.

Він також додав, що разом із вакцинами Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI) також надасть Україні шприци та бокси біологічної безпеки.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Додаткові вакцини, які зможе закупити Україна, коштуватимуть близько 7 доларів. Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.