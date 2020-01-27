Главой ПАСЕ избран бельгийский сенатор Дамс

Он возглавляет политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу.

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового главу - им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье.

Об этом сообщает "Укринформ".

Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, согласно очередности, следующие два года ПАСЕ будет возглавлять ее представитель.

Напомним, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

Сегодня, в первый день сессии депутаты оспорили полномочия делегации России.