Главой ПАСЕ избран бельгийский сенатор Дамс

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового главу - им стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье.
Об этом сообщает "Укринформ".
Дамс возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). Именно по квоте этой группы, согласно очередности, следующие два года ПАСЕ будет возглавлять ее представитель.
Напомним, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.
Сегодня, в первый день сессии депутаты оспорили полномочия делегации России.