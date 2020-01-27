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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

В ближайшие дни этот вопрос должен быть рассмотрен по существу.

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Фото: k2kapital.com

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации Российской Федерации.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, как требует регламент ПАСЕ, более 30 депутатов встали в поддержку этой инициативы. Это означает, что в ближайшие дни вопрос должен быть рассмотрен по существу.

"В ПАСЕ оспорены полномочия Российской делегации по базовым причинам! Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течении двух дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа!", - написал Гончаренко.

"А теперь полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены и по процедурным причинам - в составе их делегации депутаты, на которых наложены европейские санкции", - добавил он.

Напомним, украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против возвращения России права голоса. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возвращение украинской делегации в ПАСЕ.

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