​Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие украинская делегация.

Повестка дня сессии опубликована на сайте ПАСЕ.

Так, на зимней сессии, в частности, запланировано выступление президентов Грузии и Молдовы. Также предусмотрено проведение дискуссий о нарушениях странами - членами организации уставных обязательств, функционировании демократических институтов в Польше и сообщениях о политзаключенных в Азербайджане.

В ПАСЕ поступили запросы о дебатах в связи с событиями в Ливии и на Ближнем Востоке, ситуацией с правами человека и демократии в Турции. Также делегаты ПАСЕ хотят обсудить последствия выхода Великобритании из ЕС для миграции.

В повестке дня также еть доклад о минимальных стандартах для избирательных систем и отчет о наблюдении за выборами в Беларуси.

Сессия завершится 31 января.

Напомним, украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против возвращения России права голоса.

16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возвращение украинской делегации в ПАСЕ.