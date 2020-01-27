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​Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

Сессия завершится 31 января.

​Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
Фото: zik.ua

Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие украинская делегация.

Повестка дня сессии опубликована на сайте ПАСЕ.

Так, на зимней сессии, в частности, запланировано выступление президентов Грузии и Молдовы. Также предусмотрено проведение дискуссий о нарушениях странами - членами организации уставных обязательств, функционировании демократических институтов в Польше и сообщениях о политзаключенных в Азербайджане.

В ПАСЕ поступили запросы о дебатах в связи с событиями в Ливии и на Ближнем Востоке, ситуацией с правами человека и демократии в Турции. Также делегаты ПАСЕ хотят обсудить последствия выхода Великобритании из ЕС для миграции.

В повестке дня также еть доклад о минимальных стандартах для избирательных систем и отчет о наблюдении за выборами в Беларуси.

Сессия завершится 31 января.

Напомним, украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против возвращения России права голоса.

16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возвращение украинской делегации в ПАСЕ.

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