В российском Санкт-Петербурге полиция задержала местного активиста Евгения Козлова, который стоял в одиночном пикете против изменения Конституции.

Козлов держал в руках фотографию президента РФ Владимира Путина с подписью "Кащей бесcменный".

Фото: telegram.org/МБХ медиа

Как сообщает МБХ Медиа, позже были задержаны еще несколько активистов.

Фото: telegram.org/МБХ медиа

Фото: telegram.org/МБХ медиа

Фото: telegram.org/МБХ медиа

Мария Малышева стояла с плакатом "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба", а у Дмитрия Гусева не было никакого плаката. Полицейские инкриминировали ему курение в неположенном месте.

Фото: telegram.org/МБХ медиа

Еще через некоторое время были задержаны Влад Баранов и Александр Тонконогов. Тонконогов был с плакатом "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?". Полицейские объяснили задержание тем, что им якобы поступило сообщение, что на Невском проспекте будут проходить несогласованные мероприятия, и активистов задерживают для дачи объяснений.

Фото: telegram.org/МБХ медиа

Фото: telegram.org/МБХ медиа

Вечером в воскресенье задержанных отпустили из отдела полиции, составив протоколы на всех, кроме Козлова.

Всего, по данным Радио Свобода, 26 января одиночные пикеты в Петербурге проводили около 30 человек.

Напомним, 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Это произошло после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на котором он предложил усилить роль парламента в формировании правительства.

Оппозиция опасается, что Путин хочет изменить Конституцию для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.

Законопроект о поправках к Конституции единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции планируется провести в апреле. При этом о формате голосования в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает специально созданная рабочая группа и Центризбирком.

В рабочую группу по внесению изменений в конституцию вошел писатель Захар Прилепин, воевший на стороне "ДНР", экс-фигуристка Ирина Роднина, актер Александр Калягин, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.