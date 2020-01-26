В Британии введут в оборот монету в честь выхода страны из ЕС

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В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января. Об этом сообщает Европравда.

Министерство финансов сначала заказало изготовление к начальной дате выхода 31 октября.

Однако из-за задержки Brexit около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.

На новых монетах написано: "Мир, процветание и дружба со всеми странами". Также указана дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.

Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза. Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Решение о выходе из Евросоюза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход голосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.